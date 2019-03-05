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МВД запустило новый сайт, на котором можно "пробить" автомобиль по VIN

06.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министерство внутренних дел Республики Беларусь пока еще в тестовом режиме запустило новую версию ведомственного сайта, который был дополнен новым функционалом для пользователей. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64071.php

МВД запустило новый сайт, на котором можно "пробить" автомобиль по VIN

С помощью онлайн-сервиса можно по VIN автомобиля узнать, находится ли он в розыске, а также проверить, находятся ли в розыске регистрационные автомобильные знаки. 

"Сделано это для того, чтобы обезопасить покупателей авто. Можно будет проверить, не находится ли автомобиль в розыске, стоит ли он на учете в ГАИ, имеются ли ограничения на осуществление регистрационных действий. Таким способом можно будет защититься от покупки машин-двойников", - прокомментировал нововведения заместитель начальника отдела УГАИ МВД Андрей Игнатович. 

Как было анонсировано ранее, со временем с помощью сервиса можно будет получить информацию о неоплаченных штрафах и узнать о том, выпустят ли вас за границу. Полностью функционал нового сайта будет готов в мае-июне. 

 
 
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