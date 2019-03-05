Министерство внутренних дел Республики Беларусь пока еще в тестовом режиме запустило новую версию ведомственного сайта, который был дополнен новым функционалом для пользователей.



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С помощью онлайн-сервиса можно по VIN автомобиля узнать, находится ли он в розыске, а также проверить, находятся ли в розыске регистрационные автомобильные знаки.

"Сделано это для того, чтобы обезопасить покупателей авто. Можно будет проверить, не находится ли автомобиль в розыске, стоит ли он на учете в ГАИ , имеются ли ограничения на осуществление регистрационных действий. Таким способом можно будет защититься от покупки машин-двойников", - прокомментировал нововведения заместитель начальника отдела УГАИ МВД Андрей Игнатович.



Как было анонсировано ранее, со временем с помощью сервиса можно будет получить информацию о неоплаченных штрафах и узнать о том, выпустят ли вас за границу. Полностью функционал нового сайта будет готов в мае-июне.