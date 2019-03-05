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МВД запустило новый сайт, на котором можно "пробить" автомобиль по VIN
06.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Министерство внутренних дел Республики Беларусь пока еще в тестовом режиме запустило новую версию ведомственного сайта, который был дополнен новым функционалом для пользователей.
С помощью онлайн-сервиса можно по VIN автомобиля узнать, находится ли он в розыске, а также проверить, находятся ли в розыске регистрационные автомобильные знаки.
"Сделано это для того, чтобы обезопасить покупателей авто. Можно будет проверить, не находится ли автомобиль в розыске, стоит ли он на учете в
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Министерство внутренних дел Республики Беларусь пока еще в тестовом режиме запустило новую версию ведомственного сайта, который был дополнен новым...
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