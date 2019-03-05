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Водитель обшил свой автомобиль сигаретами и поехал "брать" Польшу
06.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
1 марта 2019 пограничники с Подлясского отдела пограничной стражи задержали машину, пустоты которой были "обшиты" сигаретами белорусского производства.
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1 марта 2019 пограничники с Подлясского отдела пограничной стражи задержали машину, пустоты которой были "обшиты" сигаретами белорусского производства. В ходе...
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