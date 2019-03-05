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По иску Барановичской прокуратуры обеспечена защита государственных интересов

06.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Судом Барановичского района и г.Барановичи рассмотрено гражданское дело по иску Барановичского межрайонного прокурора к гражданину Б. о расторжении договора купли-продажи и взыскании штрафных санкций, который был предъявлен в интересах отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Барановичского райисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64066.php

По иску Барановичской прокуратуры обеспечена защита государственных интересов

Фонд «Брестоблимущество» по поручению продавца - отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Барановичского райисполкома - и на основании соответствующего решения местных властей провел аукцион по продаже здания школы с кирпичной пристройкой в д.Свираны Барановичского района с установлением начальной цены объекта в одну базовую величину.

Строения приобрел ответчик, который заключил с продавцом договор купли-продажи недвижимого имущества, находившегося в коммунальной собственности. Далее Б. зарегистрировал договор и оплатил стоимость объекта.

При этом в установленный законодательством срок он не обеспечил разработку проектной документации на реконструкцию строений, что повлекло ее срыв.

Исходя из недопустимости одностороннего изменения условий договора и отказа от взятых на себя обязательств суд Барановичского района и г.Барановичи удовлетворил исковые требования территориального прокурора - договор купли-продажи недвижимого имущества с Б. расторгнут, в бюджет Барановичского района взысканы более 22,7 тыс. рублей штрафных санкций за неисполнение условий договора и 1,2 тыс. рублей государственной пошлины.

Решение суда вступило в законную силу.

 
 
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  Судом Барановичского района и г.Барановичи рассмотрено гражданское дело по иску Барановичского межрайонного прокурора к гражданину Б. о расторжении договора...
 
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