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И опять при попытке пропустить "скорую" произошло ДТП
06.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Это уже второе ДТП, которое происходит при попытке пропустить автомобиль скорой помощи.
На этот раз - перекрёсток Машерова-бульвар.
видео -
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Это уже второе ДТП, которое происходит при попытке пропустить автомобиль скорой помощи. На этот раз - перекрёсток Машерова-бульвар. Первое по ссылке. видео -...
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