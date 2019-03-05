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Тягач упал с моста на железнодорожные пути в Оршанском районе, пострадал брестчанин
06.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Авария произошла утром 4 марта на 571 км автодороги «Брест-Минск-граница Российской Федерации».
По предварительной информации водитель автомобиля «Volvo» 1989 года рождения, находясь в утомленном состоянии, не справился с управлением, сбил металлическое ограждение моста и упал на железнодорожное полотно «Орша - Витебск».
В результате ДТП ехавший в качестве пассажира 26-летний житель Брестской области получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу №1 г.Орша.
По факту ДТП проводится проверка.
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Авария произошла утром 4 марта на 571 км автодороги «Брест-Минск-граница Российской Федерации». По предварительной информации водитель автомобиля «Volvo» 1989 года...
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