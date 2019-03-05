Тягач упал с моста на железнодорожные пути в Оршанском районе, пострадал брестчанин

Авария произошла утром 4 марта на 571 км автодороги «Брест-Минск-граница Российской Федерации».



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По предварительной информации водитель автомобиля «Volvo» 1989 года рождения, находясь в утомленном состоянии, не справился с управлением, сбил металлическое ограждение моста и упал на железнодорожное полотно «Орша - Витебск».



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В результате ДТП ехавший в качестве пассажира 26-летний житель Брестской области получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу №1 г.Орша.

По факту ДТП проводится проверка.