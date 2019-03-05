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Почти триллер. На этот раз повезло... Но если не задуматься, может и не прокатить

06.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Видео сделано регистратором автомобиля за день до ужасной трагедии на 28-го Июля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64062.php

Почти триллер. На этот раз повезло... Но если не задуматься, может и не прокатить

Может быть, всем нам пока задуматься о том, какой пример мы подаём подрастающему поколению и как действуем сами?

Никто случайно не узнал себя?

Напоминаем пешеходам - выходить на проезжую часть на моргающий зелёный сигнал ЗАПРЕЩЕНО! Продолжать движение, если он начал моргать, когда вы уже начали переход - можно, а выходить - запрещено. И ещё - проезжая часть это не место для дифеле и прогулок. Ваши прелести и способности грациозно и не спеша перемещаться из точки А в точку Б демонстрируйте не водителям, а кому-то другому. Вам надо максимально быстро завершить переход, чтобы не создавать помех транспорту. Это даже чисто по-человечески очевидно, неужели так сложно воплотить на практике?

Той части общества, которая не может себе позволить купить автомобиль, и демонстративно показывает это неспешным передвижением по переходу подсказка - те, кто хоть раз сидел за рулём автомобиля, никогда так не будут делать, и сходу видно, кто имеет "права", а кто "вечный" пешеход. Хотя бы не демонстрируйте это всем своим видом. Просто быстро перейдите улицу и вам скажут в спину спасибо.

 
 
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  Видео сделано регистратором автомобиля за день до ужасной трагедии на 28-го Июля. Может быть, всем нам пока задуматься о том, какой пример мы подаём...
 
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