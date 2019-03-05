Мы нашли, где заработать, если опыта у вас нет. Топ вакансий в сфере продаж

Менеджер по продажам, консультант, продавец, кассир и мерчендайзер — вот так сегодня выглядит список самых популярных позиций в продажах для людей без опыта работы. Именно на эти должности работодатели разместили наибольшее количество вакансий на сервисе по поиску работы и персонала РАБОТА.TUT.BY. Для людей без опыта работы также можно найти вакансии специалиста колл-центра, промоутера, оператора заправочных станций, комплектовщика, укладчика-упаковщика, маркировщика, кладовщика, уборщика.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В целом по сравнению с январем — началом марта 2018 года за этот же период 2019 года количество вакансий в продажах для людей без опыта работы выросло на 42,4%. Отчасти это связано с тем, что начиная с середины прошлого года, мы наблюдаем рост и развитие сферы ритейла: открываются новые объекты, компании активно ведут массовый подбор сотрудников, а значит и шансы устроиться на работу в этой сфере у людей без опыта возрастают, — комментирует Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.

Данные представлены за 5 марта 2019 года.

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