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Мы нашли, где заработать, если опыта у вас нет. Топ вакансий в сфере продаж

06.03.2019 12:27 — Разное | Tut.by  
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Менеджер по продажам, консультант, продавец, кассир и мерчендайзер — вот так сегодня выглядит список самых популярных позиций в продажах для людей без опыта работы. Именно на эти должности работодатели разместили наибольшее количество вакансий на сервисе по поиску работы и персонала РАБОТА.TUT.BY. Для людей без опыта работы также можно найти вакансии специалиста колл-центра, промоутера, оператора заправочных станций, комплектовщика, укладчика-упаковщика, маркировщика, кладовщика, уборщика.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В целом по сравнению с январем — началом марта 2018 года за этот же период 2019 года количество вакансий в продажах для людей без опыта работы выросло на 42,4%. Отчасти это связано с тем, что начиная с середины прошлого года, мы наблюдаем рост и развитие сферы ритейла: открываются новые объекты, компании активно ведут массовый подбор сотрудников, а значит и шансы устроиться на работу в этой сфере у людей без опыта возрастают, — комментирует Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.

Менеджер по продажам / специалист по работе с клиентами

Менеджер по продажам

от 2 000 бел. руб. до вычета налогов

Специалист по продаже недвижимости

от 1 600 бел. руб. на руки

Менеджер по продаже недвижимости

от 1 500 бел. руб. на руки

Специалист по продажам

от 1 500 бел. руб. на руки

Специалист отдела продаж компьютерной техники

от 1 300 бел. руб. на руки

Продавец-консультант

Продавец-консультант

от 800 бел. руб. на руки

Продавец-консультант (ТЦ МОМО)

от 650 до 2 000 бел. руб. на руки

Продавец-консультант в магазин автоинструментов

от 700 бел. руб. до вычета налогов

Продавец-консультант (ТЦ "DiaMond city"/Малиновка)

от 600 бел. руб. на руки

Продавец-консультант

от 600 бел. руб. на руки

Продавец

Продавец

от 860 бел. руб. на руки

Продавец

от 800 бел. руб. на руки

Продавец колбасных и мясных изделий, охлажденного мяса

от 800 бел. руб. на руки

Продавец (гипермаркет Материк)

от 750 бел. руб. до вычета налогов

Продавец АЗС

от 650 до 850 бел. руб. на руки

Кассир

Контролер-кассир

от 920 бел. руб. на руки

Кассир

от 800 бел. руб. на руки

Кассир

от 750 бел. руб. на руки

Контролер-кассир (улица Толбухина)

от 700 бел. руб. на руки

Контролер-кассир

от 800 до 1 200 бел. руб. до вычета налогов

Мерчендайзер

Мерчендайзер

от 750 до 800 бел. руб. на руки

Мерчендайзер

от 700 бел. руб. на руки

Мерчендайзер

от 680 бел. руб. на руки

Торговый агент (Мерчендайзер)

от 750 бел. руб. до вычета налогов

Мерчендайзер

от 600 бел. руб. на руки

Данные представлены за 5 марта 2019 года.

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