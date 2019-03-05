СК завершил расследование наезда грузовика на мужчину, покупавшего на обочине «стеклоомывайку»

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП на трассе Минск — Могилев, которое произошло 16 ноября 2018 года. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По данным следствия, 23-летний водитель Ford Transit двигался по Смиловичскому тракту со скоростью не менее 66,9 км/ч и выехал за пределы проезжей части на обочину, где совершил наезд на находившихся там пешехода и стоящий Citroen Xsara. Тем самым обвиняемый проявил невнимательность к окружающей дорожной обстановке, не учел габариты транспортного средства и применил неправильные приемы по управлению.

В результате ДТП 44-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.



Фото: t.me/gaiminsk

Действия водителя следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.