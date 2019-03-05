Как добраться на рыбалку в Горах: расписание транспорта

В эти выходные на водохранилище Запрудье в Горах пройдут соревнования 3 этапа Чемпионата Беларуси по спортивному лову рыбы со льда на мормышку.

На время проведения чемпионата 9-10 марта будет действовать следующее расписание движения пригородного транспорта:



