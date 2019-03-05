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Как добраться на рыбалку в Горах: расписание транспорта
06.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
В эти выходные на водохранилище Запрудье в Горах
На время проведения чемпионата 9-10 марта будет действовать следующее расписание движения пригородного транспорта:
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В эти выходные на водохранилище Запрудье в Горах пройдут соревнования 3 этапа Чемпионата Беларуси по спортивному лову рыбы со льда на мормышку. На время...
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