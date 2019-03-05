В Беларуси снова оранжевый уровень опасности: будет сильный ветер и потепление

Ветер до 20 м/с стал причиной объявления в Беларуси штормового предупреждения.

В утренние и дневные часы 7-8 марта (четверг-пятница) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщил Белгидромет.

В целом сегодня днем ожидается +3..+9°С, по западу +10..+13°С. Дальше несколько дней будет примерно такая же, фактически уже весенняя погода.

8 марта во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер утром и днем на большей части территории — сильный порывистый. Температура минимальная ночью +2..+8°С, максимальная - днем +7.. +15°С.

В субботу, 9 марта, ночью местами, днем на севере страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер порывистый, ночью по северу сильный порывистый. Температура ожидается от -1..+5°С ночью, до днем +3..+10°С днем.