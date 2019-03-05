ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самым молодым миллиардером в мире стала "королева соцсетей" Кайли Дженнер

06.03.2019 12:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Самым молодым миллиардером в мире стала "королева соцсетей" Кайли Дженнер

фото: peopletalk.ru

Побит рекорд Марка Цукерберга, который заработал миллиард в возрасте 23 лет.

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательница собственного косметического бренда  Kylie Cosmetics - Кайли Дженнер стала самой молодой в мире миллиардершей, пишет «Газета.ру».

Девушке 21 год.

В декабре 2018 года Forbes включил ее в список самых состоятельных американских знаменитостей с состоянием в 900 млн долларов.

Сейчас журнал оценил состояние юной модели ровно в миллиард, что означает, что Дженнер побила рекорд основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, который заработал миллиард в возрасте 23 лет.

Дженнер признается, что успех ее бизнеса определен соцсетями. В Instagram, Twitter и Facebook на нее подписано свыше 175 миллионов человек.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Побит рекорд Марка Цукерберга, который заработал миллиард в возрасте 23 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюзная акция «Наш животновод» прошла в Хотимском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика