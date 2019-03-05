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Самым молодым миллиардером в мире стала "королева соцсетей" Кайли Дженнер
06.03.2019 12:45 — Разное | Ежедневник
фото: peopletalk.ru
Побит рекорд Марка Цукерберга, который заработал миллиард в возрасте 23 лет.
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательница собственного косметического бренда Kylie Cosmetics - Кайли Дженнер стала самой молодой в мире миллиардершей, пишет
Девушке 21 год.
В декабре 2018 года Forbes включил ее в список самых состоятельных американских знаменитостей с состоянием в 900 млн долларов.
Сейчас журнал оценил состояние юной модели ровно в миллиард, что означает, что Дженнер побила рекорд основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, который заработал миллиард в возрасте 23 лет.
Дженнер признается, что успех ее бизнеса определен соцсетями. В Instagram, Twitter и Facebook на нее подписано свыше 175 миллионов человек.
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Побит рекорд Марка Цукерберга, который заработал миллиард в возрасте 23 лет.
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