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В школьных столовых Минска появится новое меню

06.03.2019 12:38 — Разное | Ежедневник  
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В школьных столовых Минска появится новое менюМинска появится новое меню">

Специалисты Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома и технологи столичного Комбината школьного питания разработали новые блюда для питания учащихся 1-11-х классов, сообщили в Мингорисполкоме.

При разработке блюд учитывались принципы здорового и рационального питания.

Новые блюда внедрят в столовые уже 11 марта на основании анкетирования школьников. Оно проводилось с 18 февраля по 1 марта в 20 школах и гимназиях Минска.

Теперь салаты "Весенний" и "Свежесть", котлета "Отличник", колбаска "Переменка", шницель "Карпыч", котлета "Загадка", бабка картофельная "Школьная", каша "Солнечная", "Манник ванильный", сдоба "Улыбка", кекс "Зебра", сладость мучная "Медовичок" включат в единое двухнедельное меню, а также предложат в буфетах.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома и технологи столичного Комбината школьного питания разработали новые блюда для питания...
 
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