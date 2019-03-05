От 70 копеек до 70 рублей. Где и почем искать цветы в Витебске к 8 Марта

В предпраздничные дни разбежка в ценах на цветы в государственных и частных магазинах — от 70 копеек до 70 рублей, пишет «Витебский курьер».



«Букеты-игрушки»

В магазинах «Зеленхоза» розы в зависимости от длины стоят от 70 копеек до 4 рублей за штуку, тюльпаны — от 70 копеек до 2 рублей.

В частных флористических магазинах цены повыше. За 10 рублей предложат пять тюльпанчиков в упаковке, за 45 рублей — три герберы с мимозой в кашпо. Орхидею можно купить от 35 рублей, а модный нынче «букет-игрушку» — за 70.

Помимо специализированных магазинов, цветы и букеты продают в торговых центрах и супермаркетах. К примеру, в «Евроопте» три тюльпана можно купить за 2 рубля 99 копеек, пять хризантем — за 9 рублей 99 копеек, букет из пяти роз (60 см) — за 11 рублей 99 копеек.

Продажа букетов идет возле ТРЦ «Марко-сити». Те, кто хочет сэкономить, могут купить здесь ветку мимозы или букетик нарциссов за 2 рубля.