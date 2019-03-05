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От 70 копеек до 70 рублей. Где и почем искать цветы в Витебске к 8 Марта
В предпраздничные дни разбежка в ценах на цветы в государственных и частных магазинах — от 70 копеек до 70 рублей,
В магазинах «Зеленхоза» розы в зависимости от длины стоят от 70 копеек до 4 рублей за штуку, тюльпаны — от 70 копеек до 2 рублей.
В частных флористических магазинах цены повыше. За 10 рублей предложат пять тюльпанчиков в упаковке, за 45 рублей — три герберы с мимозой в кашпо. Орхидею можно купить от 35 рублей, а модный нынче «букет-игрушку» — за 70.
Помимо специализированных магазинов, цветы и букеты продают в торговых центрах и супермаркетах. К примеру, в «Евроопте» три тюльпана можно купить за 2 рубля 99 копеек, пять хризантем — за 9 рублей 99 копеек, букет из пяти роз (60 см) — за 11 рублей 99 копеек.
Продажа букетов идет возле ТРЦ «Марко-сити». Те, кто хочет сэкономить, могут купить здесь ветку мимозы или букетик нарциссов за 2 рубля.
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В предпраздничные дни разбежка в ценах на цветы в государственных и частных магазинах - от 70 копеек до 70 рублей.
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