В Беларуси началась досрочная выплата пенсий





Выплата пенсий и пособий за 8 марта в отделениях почтовой связи Минска и Брестской области началась с 5 марта, а завтра, 7 марта, начнутся выплаты в Волковыске, сообщили в пресс-службе Белпочты.

С 6 марта выплаты производятся в почтовых отделениях Витебской и Минской областей. В Гомельской, Гродненской и Могилевской областях выплаты начнут производить 7 марта.

В Международный женский день 8 марта будут функционировать только дежурные отделения почты.

О режиме работы почтовых отделений можно узнать в Саll-центре Белпочты по номеру 154.