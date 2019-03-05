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В Беларуси началась досрочная выплата пенсий
06.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
Выплата пенсий и пособий за 8 марта в отделениях почтовой связи Минска и Брестской области началась с 5 марта, а завтра, 7 марта, начнутся выплаты в Волковыске, сообщили в пресс-службе Белпочты.
С 6 марта выплаты производятся в почтовых отделениях Витебской и Минской областей. В Гомельской, Гродненской и Могилевской областях выплаты начнут производить 7 марта.
В Международный женский день 8 марта будут функционировать только дежурные отделения почты.
О режиме работы почтовых отделений можно узнать в Саll-центре Белпочты по номеру 154.
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Выплата пенсий и пособий за 8 марта в отделениях почтовой связи Минска и Брестской области началась с 5 марта, а завтра, 7...
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