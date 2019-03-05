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Более 900 белорусок старше 60 лет вышли замуж в 2018 году

06.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Более 900 белорусок старше 60 лет вышли замуж в 2018 году

В предверии женского праздника в Белстат сообщили, что более 900 белорусок старше 60 лет в прошлом году вышли замуж.

Всего в 2018 году в нашей стране замуж вышли 60,7 тыс. женщин. Причем для 41,2 тыс. из них это 1-й брак.

Большая часть женщин замуж первый раз выходит в возрасте 20-24 лет (32,1 процента от общего числа браков). В 2011 году, к примеру, средний возраст представительниц прекрасной половины человечества при вступлении в 1-й брак составлял 24,5 года, а в прошлом году — уже 26 лет. 2-й раз замуж женщины в прошлом году выходили в среднем в 38,1 года (а в 2011 году — 37,1 года).

93 тысячи женщин в 2018 году стали мамами.

 
 
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В предверии женского праздника в Белстат сообщили, что более 900 белорусок старше 60 лет в прошлом году вышли замуж. Всего в 2018...
 
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