Более 900 белорусок старше 60 лет вышли замуж в 2018 году





В предверии женского праздника в Белстат сообщили, что более 900 белорусок старше 60 лет в прошлом году вышли замуж.

Всего в 2018 году в нашей стране замуж вышли 60,7 тыс. женщин. Причем для 41,2 тыс. из них это 1-й брак.

Большая часть женщин замуж первый раз выходит в возрасте 20-24 лет (32,1 процента от общего числа браков). В 2011 году, к примеру, средний возраст представительниц прекрасной половины человечества при вступлении в 1-й брак составлял 24,5 года, а в прошлом году — уже 26 лет. 2-й раз замуж женщины в прошлом году выходили в среднем в 38,1 года (а в 2011 году — 37,1 года).

93 тысячи женщин в 2018 году стали мамами.