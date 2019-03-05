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Оранжевый уровень продлили на несколько дней

06.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Оранжевый уровень продлили на несколько дней

Синоптики предупреждают, что сильный ветер, который прогнозировали изначально на вторник и среду, ожидается еще и в четверг, и пятницу. Оранжевый уровень объявлен на 6, 7 и 8 марта.

«В утренние и дневные часы 7−8 марта на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщили в Белгидромете Минприроды.

В Минске также прогнозируют сильный ветер порывами до 15−20 м/с.

В МЧС напоминают, что сильный ветер может повредить линии связи и электропередачи, а также вызвать падение деревьев, обрушение слабо укрепленных конструкций, включая кровли зданий.

Спасатели рекомендуют, если вы находитесь на улице, обходить шаткие строения, деревья и сооружения повышенного риска (линии электропередачи, трубопроводы, мосты и эстакады). Владельцам автомобилей предлагают поставить транспортное средство в гараж или же припарковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее синоптики сообщали, что 7 марта днем на территорию Беларуси начнет поступать теплая воздушная масса. Температура воздуха минимальная ночью 0…-7°С, максимальная температура днем +3…10°С; по юго-западу республики теплее — ночью +1…2°С, днем +11…15°С. На 8 марта также прогнозировалась теплая погода.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают, что сильный ветер, который прогнозировали изначально на вторник и среду, ожидается еще и в четверг, и...
 
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