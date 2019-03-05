Министр заявил, что Беларусь хочет более активно сотрудничать с НАТО





Минск заинтересован в более активном взаимодействии с НАТО. Об этом заявил 5 марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Однако, по его словам, развитию сотрудничества с Североатлантическим альянсом, а также заключению важных соглашений с Европейским союзом мешает позиция отдельных стран ЕС.

Министр отметил, что более активный диалог с НАТО нужен хотя бы для того, чтобы иметь более открытый диалог по вопросам деятельности Альянса в приграничных с Беларусью государствах.

Хотя бы лишь с той целью, чтобы иметь более транспарентный, открытый диалог по вопросам деятельности НАТО в приграничных с Беларусью государствах, – так В. Макей пояснил, что он имеет в виду под «более активным взаимодействием».

Президент Александр Лукашенко, выступая во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, акцентировал, что Беларусь должна наладить отношение с НАТО на принципах взаимного уважения.

О готовности республики к равному и прозрачному диалогу с североатлантическим альянсом глава государства заявлял и в феврале, встречаясь с учащимися и преподавателями Военной академии. Белорусский лидер тогда отметил, что Беларусь как суверенное государство ни от кого не «отгораживается забором» и готова к диалогу, однако при этом подчеркнул, что у нас есть собственные интересы, которые должны уважать зарубежные партнёры и те, кто хочет сотрудничать с нашей страной.