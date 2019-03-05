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В Беларуси продлён оранжевый уровень опасности на 7 и 8 марта

06.03.2019 12:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики продлили оранжевый уровень опасности. Сильный ветер ожидается 7 и 8 марта.  

Как сообщает Белгидромет, порывы ветра в эти дни будут доходить до 15-20 м/с.  

В четверг прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, но по северу страны в дневное время могут пройти небольшие дожди. Местами гололедица, ветер южный порывистый и сильный порывистый.  

Ночью столбик термометра покажет -3… +2°С, по востоку республики – -4… -7°С. Днём потеплеет до +3… +9°С, на западных территориях – +10… +13°С.  

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В Международный женский день по Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный порывистый, утром и днём – сильный порывистый. Ночью похолодает до +2… +8°С, днём воздух нагреется до +7… +13°С, а по юго-востоку – до +15°С.  

9 марта в республике ночью местами, днём в северных районах ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер будет юго-западный порывистый, ночью на отдельных территориях – сильный порывистый. Ночью воздух охладится до -1… +5°С, днём будет теплее – +3… +10°С.  

Ранее сообщалось, что на 5 и 6 марта спасатели объявили штормовое предупреждение.  

Причина в сильном ветре – подробности здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики продлили оранжевый уровень опасности. Сильный ветер ожидается 7 и 8 марта.   Как сообщает Белгидромет, порывы ветра в эти...
 
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