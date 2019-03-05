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В Гродно местная жительница выпала с балкона собственной квартиры. Женщина сломала руку
Новости Беларуси. Днём 5 марта в Гродно местная жительница выпала с балкона квартиры на втором этаже.
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Пострадавшая сначала упала на козырёк балкона первого этажа, а уже затем на землю, это смягчило удар. Отмечается, что под балконом сделан газон для цветов, который огорожен камнями. Упав на них, женщина сломала руку и ударилась спиной.
Гродненчанка госпитализирована. Позже пациента рассказала, что упала случайно.
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Новости Беларуси. Днём 5 марта в Гродно местная жительница выпала с балкона квартиры на втором этаже. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 34-летняя...
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