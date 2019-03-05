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В Гродно местная жительница выпала с балкона собственной квартиры. Женщина сломала руку

06.03.2019 12:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 5 марта в Гродно местная жительница выпала с балкона квартиры на втором этаже.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 34-летняя женщина была у себя дома и занималась домашними делами. В определённый момент гражданка вышла на балкон, наклонилась возле парапета и выпала.  

В Гродно местная жительница выпала с балкона собственной квартиры. Женщина сломала руку
Фото: УВД Гродненского облисполкома  

Пострадавшая сначала упала на козырёк балкона первого этажа, а уже затем на землю, это смягчило удар. Отмечается, что под балконом сделан газон для цветов, который огорожен камнями. Упав на них, женщина сломала руку и ударилась спиной.  

В Гродно местная жительница выпала с балкона собственной квартиры. Женщина сломала руку
Фото: УВД Гродненского облисполкома  

Гродненчанка госпитализирована. Позже пациента рассказала, что упала случайно.  
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Днём 5 марта в Гродно местная жительница выпала с балкона квартиры на втором этаже.   Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 34-летняя...
 
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