ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какая тренировка сжигает больше всего жира

06.03.2019 13:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Несколько минут высокоинтенсивной тренировки могут быть так же (или даже более) эффективны для сжигания жира по сравнению с ходьбой, бегом, плаваньем или катанием на велосипеде на протяжении более долгого времени, пишет The New York Times.


Фото: pixabay.com

— Я много писал о преимуществах для здоровья, которые несут интервальные высокоинтенсивные тренировки (HIIT, или high-intensity interval training), — говорит журналист Гретхен Рейнольдс. — Обычно они подразумевают несколько минут напряженного выполнения упражнения на пределе своих возможностей, которые чередуются с периодами отдыха. Такая последовательность повторяется несколько раз. Большинство тренировок занимают меньше получаса, считая разминку и заминку. Исследования показали, что HIIT-тренировки улучшают аэробную выносливость, давление и другие показатели здоровья в той же (или большей) степени, что и физическая активность умеренной интенсивности, пусть даже она длится в два или три раза дольше. Но люди всегда были людьми. Их интересовало, насколько от HIIT худеешь.

Ответ на этот вопрос дало исследование, опубликованное в The British Journal of Sports Medicine. Бразильские и британские специалисты проанализировали множество работ, где можно было отследить влияние HIIT-тренировок на потерю веса. Обычно речь шла о сравнении бега, катания на велосипеде или плаванья в течение 40 минут с разнообразными более короткими HIIT-тренировками. Результат: и те, и другие занятия вели к похудению. Но те, кто выбирал HIIT, часто сжигали чуть больше жира в абсолютных цифрах: 1,5 кг против 1,1 кг за то время, что длилось исследование. 

Какой вывод следует сделать из этой работы? HIIT-тренировки более эффективны для похудения. Но, так как результат есть и от тех, и от других, просто выбирайте то, что вам субьективно больше нравится: потратить чуть больше времени на умеренную физическую активность или упражняться с большим усилием, но короче. 

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько минут высокоинтенсивной тренировки могут быть так же (или даже более) эффективны для сжигания жира по сравнению с ходьбой, бегом, плаваньем или катанием...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как добраться на рыбалку в Горах: расписание транспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика