Какая тренировка сжигает больше всего жира

Несколько минут высокоинтенсивной тренировки могут быть так же (или даже более) эффективны для сжигания жира по сравнению с ходьбой, бегом, плаваньем или катанием на велосипеде на протяжении более долгого времени, пишет The New York Times .



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— Я много писал о преимуществах для здоровья, которые несут интервальные высокоинтенсивные тренировки (HIIT, или high-intensity interval training), — говорит журналист Гретхен Рейнольдс. — Обычно они подразумевают несколько минут напряженного выполнения упражнения на пределе своих возможностей, которые чередуются с периодами отдыха. Такая последовательность повторяется несколько раз. Большинство тренировок занимают меньше получаса, считая разминку и заминку. Исследования показали, что HIIT-тренировки улучшают аэробную выносливость, давление и другие показатели здоровья в той же (или большей) степени, что и физическая активность умеренной интенсивности, пусть даже она длится в два или три раза дольше. Но люди всегда были людьми. Их интересовало, насколько от HIIT худеешь.

Ответ на этот вопрос дало исследование, опубликованное в The British Journal of Sports Medicine. Бразильские и британские специалисты проанализировали множество работ, где можно было отследить влияние HIIT-тренировок на потерю веса. Обычно речь шла о сравнении бега, катания на велосипеде или плаванья в течение 40 минут с разнообразными более короткими HIIT-тренировками. Результат: и те, и другие занятия вели к похудению. Но те, кто выбирал HIIT, часто сжигали чуть больше жира в абсолютных цифрах: 1,5 кг против 1,1 кг за то время, что длилось исследование.

Какой вывод следует сделать из этой работы? HIIT-тренировки более эффективны для похудения. Но, так как результат есть и от тех, и от других, просто выбирайте то, что вам субьективно больше нравится: потратить чуть больше времени на умеренную физическую активность или упражняться с большим усилием, но короче.