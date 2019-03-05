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Европейские игры пройдут в Минске, но церемонии открытия и закрытия – совместный проект с Россией

06.03.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщил министр спорта Сергей Ковальчук в интервью журналу «Беларуская думка».

– Церемониями открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года занимается творческая команда под руководством народного артиста России Игоря Крутого. У проекта два режиссера: с российской стороны – Алексей Сеченов, с белорусской – Александр Вавилов. Как видите, это – совместный проект, -- сказал министр. -- Российская компания обладает богатым опытом организации и проведения концертно-зрелищных мероприятий. Сейчас для них новое испытание – II Европейские игры в Минске. Как признался Игорь Крутой, задача – показать миру Беларусь во всей ее красе. Надеемся, все получится ярко, красиво, так, чтобы люди
увидели интересную историю, в которой отражается дух, самобытная культура, традиции белорусского народа, и чтобы это запомнилось надолго.

Секретов церемоний министр раскрывать не стал, сообщив, что «должны быть сюрпризы; нужно предоставить людям возможность удивляться и радоваться как во время открытия Игр, так и во время соревнований, а затем и на церемонии закрытия”.

Александр Вавилов — один из самых востребованных режиссеров массовых мероприятий. С его именем связаны фестивали «Славянский базар в Витебске», «Золотой шлягер», «Дожинки», «Песни мира» (в Молдове), мюзиклы «Дубровский» и «Казанова», множество концертов и церемоний. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Об этом сообщил министр спорта Сергей Ковальчук в интервью журналу «Беларуская думка».
 
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