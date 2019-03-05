Кто возглавит белфутбол после Румаса?

Тем интереснее будут предстоящие выборы. Правда, как сообщили в пресс-службе федерации 5 марта, за два дня до дедлайна подачи заявок, в Дом футбола не пришло ни одной. Напомним, баллотироваться на пост главы АБФФ может любой не судимый дееспособный гражданин не старше 70 лет. При условии, что его выдвинет один из членов федерации.





Впрочем, некоторые уже заявляли о намерении прийти в Дом футбола. Некоторых туда направляла молва.





Виталий Кутузов













Николаем Мурашко, а затем стал одним из кураторов проекта. После окончания игровой карьеры нападающий национальной сборной обосновался в Италии, но не забыл о Беларуси. Например, в прошлом году экс-форвард «Милана» приложил немало усилий, чтобы в Минске открылся филиал академии миланского «Интера». Именно Кутузов свел боссов «нерадзурри» с, а затем стал одним из кураторов проекта.





После этого Виталий, в свое время нередко критиковавший деятельность АБФФ, заявил, что хочет «заразить белорусов футболом». Примерно в то же время в сети появилось патриотичное видео, в котором Кутузов гоняет мяч с детьми на исторической родине в Пинске.





В своих интервью Виталий часто говорит именно о развитии детского футбола. Впрочем, Кутузов, мечтавший работать топ-менеджером в солидном клубе, не скрывает, что в последнее время помогал некоторым молодым игрокам минского «Динамо».





– Помогаю им в вопросах правильного питания, сбалансированного подхода к тренировкам и так далее – вплоть до поведения в команде и в быту, если хочешь стать хорошим игроком. Не имея такого воспитания, парень обречен, – говорил Кутузов.









В начале марта появилась информация, что экс-игрок сборной может быть выдвинут в сменщики Румасу. В беседе с корреспондентом Tribuna.com Кутузов не стал опровергать эту новость , но пока отказался от более содержательных комментариев. Впрочем, еще пару лет назад он не горел желанием работать в федерации:





– Пошел бы я работать в АБФФ? Конечно, нет. Что мне там делать? Если приходить, то нужно начинать работать. Что будут делать остальные чиновники? Прятаться? Если начать что-то делать, то в федерации необходимо переворачивать все с ног на голову, – говорил Виталий. – По-моему, там это никому не нужно. Когда был в Пинске, видел искусственное поле, которое федерация положила при помощи ФИФА, – оно по щиколотку в воде. Для меня это ответ на все вопросы. Красиво перерезали ленточку, но газон постелили в яме. Куда деваться воде, когда идет дождь?





Как минимум один сторонник у Кутузова уже есть. Жаль только, без права голоса на Конференции АБФФ.





Николай Ходасевич













После ухода из БГТРК журналист стал активничать на своем канале в YouTube, где в понедельник сделал громкое заявление:





– Я пойду на выборы АБФФ. С вашего разрешения, с вашего позволения и с вашей поддержкой. Если вы будете активно лайкать и подписываться на мой канал. Вместе сделаем крутую предвыборную программу.





Ходасевич не раз разносил деятельность АБФФ в своих передачах и интервью. Все началось еще шесть лет назад, когда в большом разговоре с корреспондентом Goals.by Николай заявил, что федерация не заинтересована ни в существовании специализированных футбольных программ, ни в белорусском футболе как таковом.





Дальше – больше, в марте 2017-го в программе «Время футбола» вышел сюжет, в котором от журналиста досталось генсеку АБФФ Сергею Сафарьяну. История закончилась тем, что менеджер вызвал обидчика на дебаты. Получилось как минимум информативно.









В своем блоге Ходасевич уже обозначил один из тезисов предвыборной программы. Если Николай начнет рулить Домом футбола, то первым делом займется превращением чемпионата Беларуси в премьер-лигу. Подробнее о мотивах журналиста пойти в АБФФ можно почитать в его большом интервью.





Людас Румбутис









Румбутис – один из самых известных специалистов отечественного футбола. Чемпион СССР в составе минского «Динамо» давно входит в состав членов исполкома АБФФ – главного органа федерации. Пару лет назад после пятилетнего простоя вернулся к тренерской деятельности, возглавив «молодежку», но не смог вывести ее в финальную часть чемпионата Европы.





Румбутис обладает авторитетом в глазах Александра Лукашенко. В феврале вместе с Сергеем Румасом, Эдуардом Малофеевым, Сергеем Боровским и Юрием Курбыко он поучаствовал в совещании у президента, на котором обсуждались вопросы подготовки тренерских кадров и развития детско-юношеского футбола.





По информации Tribuna.com именно Людаса Ионовича активно сватают на пост главы АБФФ. Однако специалист, который в свое время работал гендиром минского «Динамо» и возглавлял «Партизан», переводит такие разговоры в шутку.





Например, перед матчем за Суперкубок он сказал, что в марте собирается баллотироваться на пост президента Литвы. Мол, только после этого наступит какая-то ясность по АБФФ. Впрочем, в свое время Румбутис в похожем ключе реагировал на вопросы о возможном назначении на пост главного тренера «молодежки».









Юрий Вергейчик









После назначения директора «Шахтера» на должность генерального секретаря АБФФ в кулуарах стали ходить разговоры о том, что весной Юрий Вергейчик может стать преемником Румаса. У менеджера, отдавшего 16 лет Солигорску, есть мнение по всем вопросам, вот только озвучивать его публично он обычно остерегается. Плюс Вергейчик весьма лоялен к власти – это важный фактор при любом назначении, которое требует согласования на самом верху.









На закрытии прошлого футбольного сезона премьер-министр отметил, что доволен работой Юрия Васильевича в новой должности. Вот только не стал распространяться по поводу участия того в грядущих выборах. Впрочем, по нашей информации Вергейчик, который в прошлом году часто контактировал и с президентом, и с министром спорта, пока не определился по поводу выдвижения своей кандидатуры.