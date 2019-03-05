сейчас будут вновь допрошены все те, кто уже беседовал со следователями и оперативниками . Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на свой источник, одной из причин возобновления дела стала смерть «авторитетного» бизнесмена, который мог быть причастен к преступлению. Сообщается, что при жизни он мог оказывать давление на свидетелей, поэтому





Среди них называют таких известных людей, как Ксения Собчак, Анастасия Волочкова, Федор Бондарчук и других. Ранее на допросе уже побывала певица Земфира, которой Калманович спонсировал запись альбома. Как заявила ее помощница Марина Захарова, вопросов у следователей к ней больше нет.





Напомним, Калманович был застрелен в Москве в своем автомобиле 2 ноября 2009 года, когда выехал из офиса, сказав секретарю, что едет на важную встречу. Известно, что с собой он перевозил крупную сумму денег - 1,5 миллиона долларов. Кому они предназначались - неизвестно.









«Мерседес» расстрелял киллер из машины, остановившись рядом на перекрестке. Калманович погиб на месте. Водитель был тяжело ранен.





Смерть бизнесмена связали с убийством несколькими месяцами ранее влиятельнейшего «вора в закон» Вячеслава Иванькова (Япончик).





Причем по одной из версий, они оба, будучи партнерами, стали жертвами конфликта вокруг Дорогомиловского рынка, по другой Калманович и был заказчиком убийства «законника», за что ему и отомстили.





Как рассказал сразу после происшествия «МК» источник в правоохранительных органах, друзья Япончика быстро установили заказчика его убийства, так как тот «воспользовался услугами дешевого снайпера». Как пояснил один руководитель частного охранного агентства, «киллера, стреляющего из винтовки Драгунова с 80 метров, изначально считают расходным материалом».





Согласно этой теории, Калманович хотел откупиться от криминального мира и как раз для этого в день своей гибели вез 1,5 миллиона долларов. Бизнесмен ехал без охраны, так как был уверен, что деньги у него возьмут — да и «являться к третейским криминальным судьям в присутствии охраны не положено». Но третейские судьи - их было трое – решили иначе.





Исполнителями убийства бизнесмена были бывшие спецназовцы и они специально не брали денег, которые были при бизнесмене.





По словам источника, Калманович «к криминальному миру не относился», но был вынужден делить с Иваньковым влияние в сфере шоу-бизнеса, который «вор в законе» хотел контролировать едва ли не полностью.









Ранее стало известно, СКР завершил расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Это стало возможным только после того, как заказчик этого похищения – бизнесмен, бывший владелец «Черкизовского» рынка Тельман Исмаилов сбежал за границу и попал в опалу.





Теперь он находится в международном розыске. В том числе и по делу об убийстве двух предпринимателей в Подмосковье. Также по делу проходит племянник бизнесмена, бывший гендиректор ресторана «Прага» Заур Марданов, его водитель Владимир Гусаков, а также один из его охранников. Им инкриминируют похищение человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).