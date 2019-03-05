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Смерть "авторитетного" бизнесмена вернула расследование убийства Калмановича. На допрос вызывают Собчак и Волочкову
Следственный комитет России намерен продолжить расследование убийства российско-израильского бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича.
Шабтай Калманович
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на свой источник, одной из причин возобновления дела стала смерть «авторитетного» бизнесмена, который мог быть причастен к преступлению. Сообщается, что при жизни он мог оказывать давление на свидетелей, поэтому
Среди них называют таких известных людей, как Ксения Собчак, Анастасия Волочкова, Федор Бондарчук и других. Ранее на допросе уже побывала певица Земфира, которой Калманович спонсировал запись альбома. Как заявила ее помощница Марина Захарова, вопросов у следователей к ней больше нет.
Напомним, Калманович был застрелен в Москве в своем автомобиле 2 ноября 2009 года, когда выехал из офиса, сказав секретарю, что едет на важную встречу. Известно, что с собой он перевозил крупную сумму денег - 1,5 миллиона долларов. Кому они предназначались - неизвестно.
«Мерседес» расстрелял киллер из машины, остановившись рядом на перекрестке. Калманович погиб на месте. Водитель был тяжело ранен.
Смерть бизнесмена связали с убийством несколькими месяцами ранее влиятельнейшего «вора в закон» Вячеслава Иванькова (Япончик).
Причем по одной из версий, они оба, будучи партнерами, стали жертвами конфликта вокруг Дорогомиловского рынка, по другой Калманович и был заказчиком убийства «законника», за что ему и отомстили.
Как рассказал сразу после происшествия «МК» источник в правоохранительных органах, друзья Япончика быстро установили заказчика его убийства, так как тот «воспользовался услугами дешевого снайпера». Как пояснил один руководитель частного охранного агентства, «киллера, стреляющего из винтовки Драгунова с 80 метров, изначально считают расходным материалом».
Согласно этой теории, Калманович хотел откупиться от криминального мира и как раз для этого в день своей гибели вез 1,5 миллиона долларов. Бизнесмен ехал без охраны, так как был уверен, что деньги у него возьмут — да и «являться к третейским криминальным судьям в присутствии охраны не положено». Но третейские судьи - их было трое – решили иначе.
Исполнителями убийства бизнесмена были бывшие спецназовцы и они специально не брали денег, которые были при бизнесмене.
По словам источника, Калманович «к криминальному миру не относился», но был вынужден делить с Иваньковым влияние в сфере шоу-бизнеса, который «вор в законе» хотел контролировать едва ли не полностью.
Ранее стало известно, СКР завершил расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Это стало возможным только после того, как заказчик этого похищения – бизнесмен, бывший владелец «Черкизовского» рынка Тельман Исмаилов сбежал за границу и попал в опалу.
Теперь он находится в международном розыске. В том числе и по делу об убийстве двух предпринимателей в Подмосковье. Также по делу проходит племянник бизнесмена, бывший гендиректор ресторана «Прага» Заур Марданов, его водитель Владимир Гусаков, а также один из его охранников. Им инкриминируют похищение человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
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Смерть "авторитетного" бизнесмена вернула расследование убийства Калмановича. На допрос вызывают Собчак и Волочкову
Следственный комитет России намерен продолжить расследование убийства российско-израильского бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба «Спартак»...
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