Людас Румбутис о своем выдвижении на пост главы БФФ: не верьте никому — это полный бред!

"Не верьте никому! Я не знаю, откуда эта ерунда берется. Какое-то "радио" запустило слух, а я сейчас, как дурень, отвечаю всем подряд, что это все неправда. Не знаю, кому это и зачем нужно. Выборы федерации мне сложнее выиграть, чем выборы президента Литвы — может, мне и туда пойти? В общем, это все полный бред", — сказал Румбутис.





Напомним, 6 марта издание Tribuna.com опубликовало информацию о том, что экс-тренер молодежной сборной Беларуси является основным претендентом на пост председателя БФФ.



