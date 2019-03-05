Беларусы к 8 марта выпустят набор с носками для оргазма

Брестский чулочный комбинат продолжает неожиданные коллаборации. Теперь производитель позаботится о женщинах и подготовит праздничный набор к 8 марта, пишет marketing.by. Поговаривают, комбинат просто вошел во вкус после выпуска «мужского набора» к 23 февраля, о котором мы рассказывали . Он, как мы помним, включал в себя пару носков и презервативы.







«Женские наборы», как альтернатива мужским, получили название «Удовольствие». Вскоре они появятся в магазинах – за несколько дней до 8 марта. Носки связали с оргазмами, потому что, согласно статистике, женщины намного чаще получают удовольствие от секса, если занимаются им в носках.



Кроме того, авторы задались вопросом: что еще сможет влюбленным парам повысить концентрацию приятных ощущений? И пришли к выводу: конечно, особые ароматы. Так, к каждому набору присоединился флакон парфюма от одного из известных мировых брендов. Всего выбрали около 20-ти ароматов, среди которых Angel Schlesser, Jimmy Choo, Lanvin, Montblanc, Rihanna, Women'secret и другие. Но покупателя лишили права выбора: вы узнаете, с камим парфюмом купили носки, когда откроете коробку.







Медики также разделяют мнение разработчиков. Они уверяют, что женщина получает оргазм лишь в том случае, если чувствует себя в безопасности. И здесь на помощь приходят носки. Тепло в ногах снижает активность префронтальной коры и миндалевидного тела в головном мозге женщины. А именно эти зоны отвечают за развитие тревоги и страха.

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