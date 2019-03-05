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Профилактическая акция «Берегите детей!» проходит с 6 по 15 марта

06.03.2019 12:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Профилактическая акция «Берегите детей!» проходит с 6 по 15 марта
"Минск-Новости"

Профилактическая акция «Берегите детей!» проходит с 6 по 15 мартаКак сообщила "АиФ" старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук, особое внимание будет уделено правилам перехода проезжей части как по регулируемому, так по нерегулируемому пешеходному переходу, недопустимости использования при этом мобильных телефонов и иных устройств, выбора безопасных мест для активных игр. Профилактические мероприятия пройдут и в трудовых коллективах организаций и предприятий, во время которых будут разъяснены водителям индивидуального транспорта Правила дорожного движения в части безопасной перевозки детей, а также правила перевозки организованных групп детей автобусами среди перевозчиков и организаторов перевозки

Так же будет организована работа рейдовых групп по пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями, детьми и взрослыми при сопровождении детей.

Справочно:
В январе-феврале 2019 года на дорогах страны погибли 2 ребенка и 44 получили травмы.

Кроме того, Госавтоинспекция проведет дополнительные обследования технических средств организации дорожного движения и улично-дорожной сети вблизи учреждений образования.

Водителям необходимо помнить, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу. Так же не стоит забывать о том, что оставлять свои автомобили ближе 15 метров от пешеходных переходов запрещено Правилами дорожного движения. Это ограничивает обзор, как водителю, так и пешеходу, в связи с чем возникает опасность совершения наезда на пешехода.

Профилактическая акция «Берегите детей!» проходит с 6 по 15 марта Минская ГАИ за выходные выявила 1,6 тыс. нарушений ПДД

Госавтоинспекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей, а также призывает приложить максимально усилия, чтобы обезопасить самых юных и незащищенных участников дорожного движения. Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы. При выборе одежды отдавайте предпочтение именно таки моделям, либо приобретите другие формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других предметах.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники Госавтоинспекции проведут выступления, беседы, лекции, занятия, в ходе которых разъяснят несовершеннолетним правила безопасного поведения на дороге и...
 
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