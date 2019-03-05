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Лукашенко подписал указ о закупке урожая 2019 года
Президент Беларуси Александр Лукашенко указом N97 определил порядок выдачи кредитов на закупку продукции растениеводства в 2019 году.
Документ опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале. Распространяет он свое действие на закупки для государственных нужд, и а также урожая у населения.
Согласно документу, банкам предложено выдавать кредиты заготовителям на сроки до одного года с зачислением средств на спецсчета поставщиков сельхозпродукции. Условия кредитования будут определяться банками.
Компенсация банкам потерь, связанных с предоставлением кредитов, из республиканского и (или) местных бюджетов не осуществляется.
Выданные кредиты разрешено использовать на приобретение ГСМ, минеральных удобрений, запчастей, средств защиты растений, оплату услуг по ремонту сельхозтехники, возделыванию и уборке сахарной свеклы, а также погашение задолженности по ним, и выплату заработной платы.
Банкам рекомендовано установить плату за услуги по выдаче с текущих (расчетных) банковских счетов наличных денежных средств для расчетов с физлицами, сдающими сельхозпродукцию, в размере не более 0,3%.
Правительство будет предоставлять заготовителям, включенным в соответствующий перечень, субсидии из средств республиканского бюджета на уплату части процентов за пользование кредитами.
Погашение кредитов заготовители также будут вести через открытие ими в банках спецсчета.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко указом N97 определил порядок выдачи кредитов на закупку продукции растениеводства в 2019 году. Документ опубликован в среду...
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