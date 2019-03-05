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Лукашенко подписал указ о закупке урожая 2019 года

06.03.2019 12:38 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко указом N97 определил порядок  выдачи кредитов на закупку продукции растениеводства в 2019 году.

Документ опубликован в среду на Национальном  правовом интернет-портале. Распространяет он свое действие на закупки для государственных нужд, и а также урожая у населения.

Согласно документу,  банкам предложено выдавать кредиты заготовителям на сроки до одного года с зачислением средств на спецсчета поставщиков сельхозпродукции. Условия кредитования будут определяться банками.

Компенсация банкам потерь, связанных с предоставлением кредитов, из республиканского и (или) местных бюджетов не осуществляется.

Выданные кредиты разрешено использовать на приобретение ГСМ, минеральных удобрений, запчастей, средств защиты растений, оплату услуг по ремонту сельхозтехники, возделыванию и уборке сахарной свеклы, а также погашение задолженности по ним, и выплату заработной платы.

Банкам рекомендовано установить плату за услуги по выдаче с текущих (расчетных) банковских счетов наличных денежных средств для расчетов с физлицами, сдающими сельхозпродукцию, в размере не более 0,3%.

Правительство будет предоставлять заготовителям, включенным в соответствующий перечень,  субсидии из средств республиканского бюджета на уплату части процентов за пользование кредитами.

Погашение кредитов заготовители также будут вести через открытие ими в банках спецсчета.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко указом N97 определил порядок  выдачи кредитов на закупку продукции растениеводства в 2019 году. Документ опубликован в среду...
 
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