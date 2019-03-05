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Ироничная группа из Little Big Family скоро выступит в одном из столичных клубов

06.03.2019 13:24 — Разное | Tut.by  
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Группа The Hatters готова представить свои лучшие песни в своем фирменном «русско-цыганском алкохардкоре на душевных инструментах» 29 апреля в клубе Re: Public.


Фото: vk.com/thehatters

Их клипы берут в ротацию зарубежные телеканалы, им аплодировал патриарх балканской музыки Горан Брегович, они с легкостью собирают аншлаги, а их песни успешно звучат на радиостанциях. О феномене The Hatters можно говорить долго, но лучше прийти и лично насладиться музыкой и харизмой коллектива. Познайте алкохардкор в действии в рамках большого сольного концерта The Hatters.

Когда: 29 апреля, 19.00.

Где: .

Сколько: от 40 рублей.

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2 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на фестиваль «Рок за Бобров». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Группа The Hatters готовы представить свои лучшие песни в своем фирменном «русско-цыганском алкохардкоре на душевных инструментах» 29 апреля в клубе Re: Public.
 
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