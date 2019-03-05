Ироничная группа из Little Big Family скоро выступит в одном из столичных клубов

Группа The Hatters готова представить свои лучшие песни в своем фирменном «русско-цыганском алкохардкоре на душевных инструментах» 29 апреля в клубе Re: Public.



Фото: vk.com/thehatters

Их клипы берут в ротацию зарубежные телеканалы, им аплодировал патриарх балканской музыки Горан Брегович, они с легкостью собирают аншлаги, а их песни успешно звучат на радиостанциях. О феномене The Hatters можно говорить долго, но лучше прийти и лично насладиться музыкой и харизмой коллектива. Познайте алкохардкор в действии в рамках большого сольного концерта The Hatters.

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