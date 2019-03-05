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Макей: Беларусь хочет активно сотрудничать с НАТО
Беларусь хочет иметь более открытый и транспарентный диалог с НАТО, заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Позиция некоторых стран в отношении Беларуси мешает не только заключению важных соглашений с Европейским союзом, но и развитию сотрудничества с Североатлантическим альянсом, заявил глава МИД. Названия стран он уточнять не стал.
В частности, по словам министра, Беларусь заинтересована в более активном взаимодействии с НАТО,
«Хотя бы лишь с той целью, чтобы иметь более транспарентный, открытый диалог по вопросам деятельности НАТО в приграничных с Беларусью государствах», - сказал Владимир Макей.
Напомним, ранее пра необходимость диалога с НАТО говорил и Александр Лукашенко. "Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", -
Про необходимость диалога с НАТО
Он отметил, что ни Беларуси, ни ее соседям новые разделительные линии не нужны, поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге, как отметил Лукашенко, укрепляли бы безопасность Беларуси. Он также призвал не смотреть на НАТО, как на врага, а вести с альянсом диалог.
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Беларусь хочет иметь более открытый и транспарентный диалог с НАТО, заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
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