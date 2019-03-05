Forbes впервые опубликовал рейтинг лучших банков мира. Белорусских банков в нем нет





Американский журнал Forbes совместно с немецким аналитическим агентством Statista впервые подготовил рейтинг лучших банков мира World's Best Banks 2019.

В ходе подготовки рейтинга Statista опросила более 40 тыс. респондентов из 23 стран мира, которым было предложено оценить банки на основании ряда критериев, среди которых была общая удовлетворенность работой банка, доверие, сборы, цифровые услуги и финансовые консультации.

Всего в списке оказалось 386 банков. Белорусских финансово-кредитных учреждений в рейтинге нет. Однако есть российские банки, имеющие в Беларуси своих "дочек", пишет thinktanks.by .

В России Forbes выделил 20 лучших банков: Московский Кредитный Банк, UniCredit, банковская группа Raiffeisen, Сбербанк, банк «Кубань Кредит», Citibank, ВТБ, Почта Банк, банк «Ак Барс», Уральский Банк Реконструкции и Развития, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Тинькофф Банк, Россельхозбанк, Хоум Кредит Банк, банк «Уралсиб», банк «Санкт-Петербург», Кредит Европа Банк, Росбанк.

Самые высокие позиции в международном рейтинге заняли нидерландский финансовый конгломерат ING Group и американский Citibank, получившие максимальные оценки в восьми и шести странах соответственно.