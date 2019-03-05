Белорусы NIZKIZ выпустили новый клип. И он должен вам понравиться

Сегодня на YouTube-канале NIZKIZ вышел клип на песню «Интроверт». Могилевская группа сняла продолжение клипа «Люстэрка» , которое презентовала около полугода назад. Режиссером клипа стал Александр Алейников.

Кстати, NIZKIZ даст в Минске концерт 6 апреля. И на него еще можно КУПИТЬ БИЛЕТ.

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2 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на фестиваль «Рок за Бобров» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 марта.