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Белорусы NIZKIZ выпустили новый клип. И он должен вам понравиться

06.03.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Сегодня на YouTube-канале NIZKIZ вышел клип на песню «Интроверт». Могилевская группа сняла продолжение клипа «Люстэрка», которое презентовала около полугода назад. Режиссером клипа стал Александр Алейников.

Кстати, NIZKIZ даст в Минске концерт 6 апреля. И на него еще можно КУПИТЬ БИЛЕТ.

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2 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на фестиваль «Рок за Бобров». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на YouTube-канале NIZKIZ вышел клип на песню «Интроверт». Могилевская группа сняла продолжение клипа «Люстэрка», которое презентовала около полугода назад....
 
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