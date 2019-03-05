На «Красивый забег» в Минске выйдет рекордное число женщин

Белорусская федерация легкой атлетики в честь 8 Марта снова проведет «Красивый забег»: в центре Минска пробегут пять тысяч женщин.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если в прошлом году по центральным улицам столицы бежало 3,5 тысячи человек, то в 2019-м лимит участниц увеличили до 5 тысяч — и такое количество желающих уже набралось, регистрация закрыта.

Участницам предстоит преодолеть на выбор дистанцию 2 или 5 км. Стартовать, бежать и финишировать женщины будут на проспекте Независимости. Начало забега — 12.00.

Каждая, кто пересечет финишную черту, получит медаль и цветок, а топ-3 бегуний могут рассчитывать на денежный приз. Наградят и девушек в оригинальных костюмах: среди номинаций — наряд «Цветочный» (символизирующий какой-либо цветок), «Экстравагантный» (из необычных материалов) и «Национальный» (стилизованный или оригинальный вариант национального костюма).