Городской Дом культуры приглашает всех желающих на шоу-программу «Мисс Ганцевичи– 2019».
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Мисс Ганцевичи – 2019
06.03.2019 14:10 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Городской Дом культуры приглашает всех желающих на шоу-программу «Мисс Ганцевичи– 2019».
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Городской Дом культуры приглашает всех желающих на шоу-программу «Мисс Ганцевичи– 2019».
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