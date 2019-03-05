В городском парке города Ганцевичи десятого марта пройдут народные гулянья, посвященные народному празднику «Масленица».
Начало в 12.00
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Масленица в Ганцевичах
06.03.2019 13:39 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В городском парке города Ганцевичи десятого марта пройдут народные гулянья, посвященные народному празднику «Масленица».
Начало в 12.00
(Visited 2 times, 2 visits today)
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В городском парке города Ганцевичи десятого марта пройдут народные гулянья, посвященные народному празднику «Масленица». Начало в 12.00
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