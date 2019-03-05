Жительница Дзержинского района зарубила топором своего отца

Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства пенсионера в Дзержинском районе.

Тело 65-летнего мужчины с множественными рублеными ранами было найдено вчера в его доме в деревне Волма Дзержинского района. Место преступления осмотрели следователи и эксперты, составили следовую картину, а также опросили соседей.

"По подозрению в совершении убийства задержана 27-летняя дочь убитого мужчины. По предварительным данным, между родственниками произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Во время ссоры женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла отцу несколько ударов топором в область головы", - рассказывает подробности дела официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

С места преступления было изъято орудие преступления, по которому специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области уже назначено проведение ряда экспертиз. С задержанной проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства убийства.