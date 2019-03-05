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Благодарностью министра сельского хозяйства и продовольствия награждены сотрудники СТВ
Новости Беларуси. Они первыми выдают вести с полей, переводят уборочную в цифры и знают всё о непростом труде белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 марта в Минске наградили репортеров и журналистов, которые каждый год вносят свой вклад в общий каравай.
Эта встреча в Министерстве сельского хозяйства прошла под знаком особой даты – в 2019 году ведомству исполнилось 100 лет.
Хороший повод, уверены здесь, чтобы поощрить работу тех, кто в горячую пору бок о бок трудится вместе с аграриями. На церемонию пригласили и ветеранов труда: их почетный и преданный труд отметили наградами.
Алексей Камай, второй секретарь ЦК КПБ (1990-1991 гг.):
К 100- летнему рубежу сельские труженики пришли с неплохими результатами. Итог которых – Беларусь достойно выглядит на мировом аграрном рынке. Сегодня государство активно поддерживает отрасль новой техникой, современными фермами. Но при этом главным её богатством были и остаются люди, за которыми продовольственная безопасность страны.
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Новости Беларуси. Они первыми выдают вести с полей, переводят уборочную в цифры и знают всё о непростом труде белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24...
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