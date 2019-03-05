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Благодарностью министра сельского хозяйства и продовольствия награждены сотрудники СТВ

06.03.2019 14:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Они первыми выдают вести с полей, переводят уборочную в цифры и знают всё о непростом труде белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 марта в Минске наградили репортеров и журналистов, которые каждый год вносят свой вклад в общий каравай.

Благодарностью министра сельского хозяйства и продовольствия награждены сотрудники СТВ

Эта встреча в Министерстве сельского хозяйства прошла под знаком особой даты – в 2019 году ведомству исполнилось 100 лет.

Благодарностью министра сельского хозяйства и продовольствия награждены сотрудники СТВ

Хороший повод, уверены здесь, чтобы поощрить работу тех, кто в горячую пору бок о бок трудится вместе с аграриями. На церемонию пригласили и ветеранов труда: их почетный и преданный труд отметили наградами.

Благодарностью министра сельского хозяйства и продовольствия награждены сотрудники СТВ

Алексей Камай, второй секретарь ЦК КПБ (1990-1991 гг.):
Сегодня все механизировано на таком уровне и автоматизировано, что позволяет только грамотно управлять. А тогда многие вопросы нужно было решать вручную, начиная от посадки, переработки картофеля и заканчивая всеми вопросами, связанными с животноводством. Поэтому уровень технической оснащенности привел к модернизации всей системы хозяйствования.

Благодарностью министра сельского хозяйства и продовольствия награждены сотрудники СТВ

К 100- летнему рубежу сельские труженики пришли с неплохими результатами. Итог которых – Беларусь достойно выглядит на мировом аграрном рынке. Сегодня государство активно поддерживает отрасль новой техникой, современными фермами. Но при этом главным её богатством были и остаются люди, за которыми продовольственная безопасность страны.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Они первыми выдают вести с полей, переводят уборочную в цифры и знают всё о непростом труде белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24...
 
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