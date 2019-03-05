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«Точно будет девочка». Беременную Александру Савельеву не узнали поклонники

06.03.2019 14:00 — Разное | СТВ  
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Новости России. На днях российская певица Александра Савельева поделилась с подписчиками новым снимком. Поклонники артистки не узнали исполнительницу.  

«Ничто так не раздражает весной, как зима», – процитировала Сергея Светлакова исполнительница на своей странице в Instagram.  

«Точно будет девочка». Беременную Александру Савельеву не узнали поклонники
Фото: instagram.com/sasha_savelieva  

Однако пользователей соцсети заинтересовала не цитата, а внешний вид актрисы, которую подозревают в беременности.  

«Сашенька, как тебе идёт такой цвет волос и стрижка, просто огонь»,  

«Классно выглядите! Беременность Вам к лицу»,  

«Такая другая стала... А муж как любит... это так здорово»,  

«Ой. Не узнать совсем»,  

«Точно будет девочка».  

Беременность артистки начали обсуждать ещё в начале 2019 года, когда график и одежда Александры стали свободнее. 

Также Савельева реже появляется на публике – подробности здесь.  
 
 
Ссылка на источник 70
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Новости России. На днях российская певица Александра Савельева поделилась с подписчиками новым снимком. Поклонники артистки не узнали исполнительницу.   «Ничто...
 
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