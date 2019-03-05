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900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния
Новости Беларуси. Новый логистический маршрут свяжет Беларусь и Румынию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый контейнерный поезд отправился со станции Ганцевичи. Теперь такие экспортные поставки по железной дороге будут регулярными. Продукцию деревообработки планируют отправлять в Румынию четыре раза в месяц.
Этот доверху груженый состав можно считать первопроходцем. Еще не так давно щепу, пиломатериалы и круглый лес из Беларуси в Румынию перевозили по-старинке: в прицепных полувагонах. Логистическая схема работала, но была уж очень громоздкой. Пока не появилась альтернатива, удобная для всех.
Сергей Матюлин, заместитель директора предприятия по реализации лесопродукции:
Новый проект – это регулярный контейнерный поезд. Курсировать в сторону Румынии транзитом через Украину он будет каждую неделю. В тридцати вагонах – щепа из десятка белорусских лесхозов.
Петр Бутрим, СТВ:
В конечной точке, на румынском заводе, один такой контейнер щепы разгрузят всего за три минуты. На весь состав – несколько часов. Выгода такой скорости и мобильности очевидна. Похожий логистический проект несколько лет назад был запущен совместно с Латвийской железной дорогой. Успешно. На очереди – южное направление.
Сергей Янчевский, первый заместитель генерального директора транспортно-логистического предприятия:
С виду обычный состав, но по своей сути это мост для торговли между странами. Товарооборот Беларуси и Румынии сегодня измеряется десятками миллионов долларов.
Игорь Шилов, первый заместитель начальника Белорусской железной дороги:
Планируется, что до конца года контейнерный поезд доставит в Румынию 120 тысяч тонн щепы. В интересах обеих сторон в будущем количество таких рейсов увеличить в три раза.
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Новости Беларуси. Новый логистический маршрут свяжет Беларусь и Румынию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый контейнерный поезд отправился со...
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