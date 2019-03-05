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900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния

06.03.2019 13:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новый логистический маршрут свяжет Беларусь и Румынию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый контейнерный поезд отправился со станции Ганцевичи. Теперь такие экспортные поставки по железной дороге будут регулярными. Продукцию деревообработки планируют отправлять в Румынию четыре раза в месяц.

900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния

Этот доверху груженый состав можно считать первопроходцем. Еще не так давно щепу, пиломатериалы и круглый лес из Беларуси в Румынию перевозили по-старинке: в прицепных полувагонах. Логистическая схема работала, но была уж очень громоздкой. Пока не появилась альтернатива, удобная для всех.

900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния

Сергей Матюлин, заместитель директора предприятия по реализации лесопродукции:
Проблема лесоперевозки – это основная проблема, которая не позволяла нам работать более плотно. Но думаю, что этот проект позволит нам эту проблему сократить до минимума.

900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния

900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния

Новый проект – это регулярный контейнерный поезд. Курсировать в сторону Румынии транзитом через Украину он будет каждую неделю. В тридцати вагонах – щепа из десятка белорусских лесхозов.

900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния

Петр Бутрим, СТВ: 
Самое главное преимущество маршрута по железной дороге – это максимальной короткий срок доставки груза. Этот состав прибудет на север Румынии уже через 39 часов. А значит, сэкономит время и сбережет нервы заказчика.

900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния

В конечной точке, на румынском заводе, один такой контейнер щепы разгрузят всего за три минуты. На весь состав – несколько часов. Выгода такой скорости и мобильности очевидна. Похожий логистический проект несколько лет назад был запущен совместно с Латвийской железной дорогой. Успешно. На очереди – южное направление.

900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния

Сергей Янчевский, первый заместитель генерального директора транспортно-логистического предприятия:
Что позволит существенно увеличить объемы вывоза белорусской экспортной продукции за границу. Сейчас очень плотно работаем с нашими партнерами по организации контейнерного поезда Минск– Баку, в составе которого также будет лесопродукция.

900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния

С виду обычный состав, но по своей сути это мост для торговли между странами. Товарооборот Беларуси и Румынии сегодня измеряется десятками миллионов долларов.

900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния

Игорь Шилов, первый заместитель начальника Белорусской железной дороги:
Этот проект Минск – Румыния является логическим продолжением, который дает бизнесу возможность перемещать свои товары из Прибалтийских стран, из Беларуси в украинские порты, в Румынию, в южные страны Европы.

Планируется, что до конца года контейнерный поезд доставит в Румынию 120 тысяч тонн щепы. В интересах обеих сторон в будущем количество таких рейсов увеличить в три раза.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новый логистический маршрут свяжет Беларусь и Румынию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый контейнерный поезд отправился со...
 
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