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«Вы пьёте суп, кушаете стакан»: съедобная посуда и ещё 5 экологичных новинок в Минске
Во всем мире ежегодно выбрасывают 120 млрд. одноразовых стаканчиков. В одном из столичных заведений с уличной едой придумали невероятный, на первый взгляд, способ защиты от мусора. Здесь используется съедобная посуда! Съел суп – съешь стаканчик!
Подробнее – в программе «Минск и минчане».
Стаканчик сделан из теста, которое не содержит ни дрожжей, ни яиц, нет здесь ни красителей, ни консервантов. А яркий жёлтый цвет, благодаря куркуме.
В Европе сегодня набирают популярность стаканчики из желатина. В них подаются фруктовые напитки. В Японии и вовсе в большинстве кафе отказались от обычной посуды в пользу галет. Такие тарелки и стаканы не пропускают жидкость около 30 минут. Понятно, что посетители не засиживаются. Минчане, впрочем, тоже приветствуют подобные тренды и сами не остаются в стороне.
Минчане:
– Я считаю, что надо отказаться от полиэтиленовых пакетов для защиты окружающей среды.
– Полиэтиленовый пакет нужно выкидывать отдельно в мусорный ящик.
Съёмочная группа программы «Минск и минчане» посетила небольшой сувенирный магазинчик с ремесленными товарами.
Здесь каждая вещица – это не только покупка на память, но и вклад в экологию. На полках даже можно найти альтернативу пластиковым трубочкам для питья.
Экотему в магазине продолжают металлические китайские палочки, многоразовые восковые салфетки, текстильные мешочки для орехов и сухофруктов, сумки-шопперы.
Наталья Горячая:
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Во всем мире ежегодно выбрасывают 120 млрд. одноразовых стаканчиков. В одном из столичных заведений с уличной едой придумали невероятный, на первый взгляд, способ...
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