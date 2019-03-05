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«Вы пьёте суп, кушаете стакан»: съедобная посуда и ещё 5 экологичных новинок в Минске

06.03.2019 13:28 — Разное | СТВ  
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Во всем мире ежегодно выбрасывают 120 млрд. одноразовых стаканчиков. В одном из столичных заведений с уличной едой придумали невероятный, на первый взгляд, способ защиты от мусора. Здесь используется съедобная посуда! Съел суп – съешь стаканчик!

Подробнее – в программе «Минск и минчане».

Оксана Борко, соучредитель проекта «Супы в съедобных стаканах»:
Вы пьёте суп, кушаете стакан. Никаких, практически, отходов нет. Мы их минимизируем. Новичкам мы всегда даём ложечку. Но это экологически чистая ложечка, состоящая из биоразлагаемых материалов.

«Вы пьёте суп, кушаете стакан»: съедобная посуда и ещё 5 экологичных новинок в Минске

Стаканчик сделан из теста, которое не содержит ни дрожжей, ни яиц, нет здесь ни красителей, ни консервантов. А яркий жёлтый цвет, благодаря куркуме.

«Вы пьёте суп, кушаете стакан»: съедобная посуда и ещё 5 экологичных новинок в Минске

Оксана Борко:
Почему такой цвет – это куркума. В заведении готовятся стаканчики с добавлением спирулины – это зелёные. С добавлением сока свёклы – они насыщенно свекольные.

В Европе сегодня набирают популярность стаканчики из желатина. В них подаются фруктовые напитки. В Японии и вовсе в большинстве кафе отказались от обычной посуды в пользу галет. Такие тарелки и стаканы не пропускают жидкость около 30 минут. Понятно, что посетители не засиживаются. Минчане, впрочем, тоже приветствуют подобные тренды и сами не остаются в стороне.

«Вы пьёте суп, кушаете стакан»: съедобная посуда и ещё 5 экологичных новинок в Минске

Минчане:
– Если бы люди чаще убирали за собой, когда используют одноразовую посуду, может быть, тогда было бы хорошо.

– Я считаю, что надо отказаться от полиэтиленовых пакетов для защиты окружающей среды.

– Полиэтиленовый пакет нужно выкидывать отдельно в мусорный ящик.

– Раздельно выбрасывать мусор. Надо и детям объяснять, и самим. Если эти баки стоят, значит, их надо использовать.

Съёмочная группа программы «Минск и минчане» посетила небольшой сувенирный магазинчик с ремесленными товарами.

«Вы пьёте суп, кушаете стакан»: съедобная посуда и ещё 5 экологичных новинок в Минске

Здесь каждая вещица – это не только покупка на память, но и вклад в экологию. На полках даже можно найти альтернативу пластиковым трубочкам для питья.

«Вы пьёте суп, кушаете стакан»: съедобная посуда и ещё 5 экологичных новинок в Минске

Наталья Горячая, руководитель магазина-кофейни:
Металлические трубочки, которые можно использовать бесконечно долго. К ним прилагается симпатичный ёршик. И всё это можно носить с собой, например, в текстильном мешочке. Каждый день можно носить их с собой, пользоваться этими приборами, просто помыть их в раковине. Всё это очень удобно, многоразово и экологично.

Экотему в магазине продолжают металлические китайские палочки, многоразовые восковые салфетки, текстильные мешочки для орехов и сухофруктов, сумки-шопперы.

«Вы пьёте суп, кушаете стакан»: съедобная посуда и ещё 5 экологичных новинок в Минске

Наталья Горячая:
Те материалы, которые мы используем, мы старались сделать всё максимально экологичным: минимум пластика, минимум вредных веществ.

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Теги: Минск
 
 
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Во всем мире ежегодно выбрасывают 120 млрд. одноразовых стаканчиков. В одном из столичных заведений с уличной едой придумали невероятный, на первый взгляд, способ...
 
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