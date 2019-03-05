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Купить продукты в свою тару и бытовую химию на развес: интерактивная экологическая карта появилась в Минске

06.03.2019 13:27 — Разное | СТВ  
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О проекте интерактивной экологической карты рассказываем в программе «Минск и минчане».

Экологи по всему миру бьют тревогу – уровень загрязнения планеты близится к критической отметке. Бытовые отходы стали настоящим бедствием. Беларусь в стороне от борьбы за порядок не остаётся. Не зря Минск признан самым чистым городом в Европе.

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Столичный Центр экологических решений запустил проект, направленный на защиту окружающей среды. На интерактивной экологической карте Минска отмечены торговые точки, где продают товары на развес, и можно сэкономить на упаковке, которая потом чаще всего летит в мусорный бак.

Купить продукты в свою тару и бытовую химию на развес: интерактивная экологическая карта появилась в Минске
Татьяна Кузнецова, сотрудник информационной службы Центра экологических решений:
Например, есть места, где можно купить порошок или бытовую химию на разлив или на развес. Гипермаркеты начинают открывать такие разделы, где можно купить бакалею (крупу, муку) тоже в свою тару без этого будущего мусора.

Сегодня на карте «ноль отходов» больше пятидесяти объектов, причем минчане и сами могут отметить торговый пункт в режиме онлайн. Подобный проект существует и в Европе. Активистка Бия Джонсон создала мобильное приложение, которое собирает безотходные места по всему миру. Впрочем, только переработка не может полностью решить наболевший вопрос с мусором. На Западе, например, активно переходят на выпуск саморастворяющейся упаковки.

Купить продукты в свою тару и бытовую химию на развес: интерактивная экологическая карта появилась в Минске

Татьяна Кузнецова:
Мы как раз запустили на прошлой неделе такую интересную акцию, которая называется «My box challenging». Акция по мотивированию людей покупать в кулинарии или магазины продукты в свою тару. В частности – в контейнеры. Мы посылали запрос в министерство здравоохранения насчёт того, законно ли, вообще, отпускать продукцию в свою тару, и получили ответ, что прямого запрета нет, если ваша тара чистая, без видимых повреждений.
 
Теги: Минск
 
 
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О проекте интерактивной экологической карты рассказываем в программе «Минск и минчане». Экологи по всему миру бьют тревогу – уровень загрязнения планеты...
 
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