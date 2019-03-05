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Машина на время. На что обратить внимание, арендуя автомобиль

06.03.2019 14:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Машина на время. На что обратить внимание, арендуя автомобиль
Фото из открытых источников

Машина на время. На что обратить внимание, арендуя автомобиль- Термина «каршеринг» в белорусском законодательстве нет. Часто под ним понимается услуга проката автомобилей, но это неправильно («каршеринг» шире «проката»). Речь идет о разновидности аренды авто, чаще краткосрочной, на время, необходимое человеку, - рассказала в интервью «АиФ» Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ».

Как утверждает эксперт, к каршерингу применяются положения Гражданского кодекса (ГК) об аренде. Значение имеет и сам договор.

- Согласно ГК в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При их отсутствии в соглашении условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а договор - не заключенным. Есть и иные требования, которые должны быть прописаны: сроки, порядок оплаты арендного времени, право на передачу объекта аренды другому лицу и т.п.

- Как любой вид договора, не указанный в законодательстве, договор каршеринга приобретает для потребителя серьезное значение, поскольку автомобиль - источник повышенной опасности. Таким образом, все вопросы касательно ответственности должны быть четко урегулированы.

Без злоупотреблений здесь не обходится.

- При данном виде правоотношений существует проблема краж учетных записей пользователей. То есть взламывается аккаунт, и полученная информация о клиенте продается через Интернет. Заказчик и сам не знает, что по его данным кто-то использует автомобиль.

- Можно ли доказать, что за рулем был другой человек, например, в случае аварии?

- Да, но придется подтвердить это документами. Например, были нарушены правила дорожного движения на арендованном авто и есть претензии к арендатору, в то время как человек утверждает, что он находился в другом городе. Придется доказывать факт пребывания в другом населенном пункте, например, показать билеты на транспорт. Также можно обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Елена Корнушенко обращает внимание: сохранность логина и пароля аккаунта обеспечивается, как правило, самим пользователем каршеринга, а не арендодателем авто.

Максим СЕРГЕЕНКО

Машина на время. На что обратить внимание, арендуя автомобиль
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Владелец на время

Аренда все больше используется в разных сферах, поэтому появилось понятие «экономика аренды». Основано оно на действующем нормативном регулировании.

- По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество. Оно дается за плату во временное владение и пользование или только во временное пользование (ст. 577 Гражданского кодекса), - говорит Елена Корнушенко.

Арендные отношения развиваются потому, что они выгодны. Получить имущество в собственность труднее и дороже. С арендой все проще.

- Важно помнить, что и арендатор, и арендодатель обязаны соблюдать не только договор, но и действующее законодательство. Например, вы арендовали рыболовные снасти, но на период действия договора вступил в силу запрет на ловлю из-за нереста. Арендатор не имеет права ловить рыбу, но арендные платежи за снасти, если об этом договорено, вносить обязан.

 
 
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В Минске появляется все больше сервисов каршеринга, или проката автомобилей. Насколько они безопасны для клиента? Что по этому поводу говорит закон?
 
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