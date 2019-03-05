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За молоком под Моцарта. Как маркетологи заставляют нас тратить больше?

06.03.2019 14:04 — Разное | Аргументы и факты  
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За молоком под Моцарта. Как маркетологи заставляют нас тратить больше?
Если вы хотите ненадолго забежать в магазин, постарайтесь «урвать» корзинку. © / Фото из открытых источников

 «АиФ» выделил десятку типичных уловок торговых центров, которые заставляют вас потратить больше.

БОЛЬШИЕ ТЕЛЕЖКИ

Вы когда-нибудь задумывались, почему в супермаркетах меньше корзин, чем тележек? Это тактический ход – в тележку больше влезает! Если мы везем полупустую тележку, то на уровне подсознания у нас возникает желание ее заполнить. Поэтому, если вы хотите ненадолго забежать в магазин, постарайтесь «урвать» корзинку. Таким образом вы убьете двух зайцев: сэкономите деньги, а сумка с покупками будет легче.

ЗАПАХ

Во многих торговых центрах прямо у входа продают свежую выпечку или другие ароматные вкусности. Такой обонятельный стимул заставляет нас вмиг забыть о решении строго придерживаться поставленной цели. Это забота не о том, чтобы покупатели были сыты, а наоборот, чтобы у них возникло чувство голода, ведь поход по магазинам на голодный желудок – это разорение для вас и прибыль для продавца.

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ЦВЕТ

Использование грамотных цветовых решений для оформления торгового объекта – один из старейших проверенных стимулов совершения покупки. Зная, например, что красный цвет вызывает у человека чувство голода, крупнейшие сети фастфуда довольно щедро используют его в оформлении своих ресторанов, рекламе и прочей атрибутике.

В продовольственных магазинах и бутиках обратить внимание на товар заставляют яркие ценники со скидкой. Обычно они оформлены черным шрифтом на белой бумаге. Но, если магазину срочно требуется продать какой-то товар, в ход идут красные или желтые цвета бумаги в надежде, что это привлечет покупателя и товар окажется в его тележке. В принципе, все товары, каким-либо образом выделенные на фоне остальных, больше привлекают наше внимание. И это могут быть не только цветные ценники.

МУЗЫКА

Вы наверняка замечали, что музыка звучит в большинстве магазинов. В дешевых не очень-то заботятся о ее качестве. А вот в крупных торговых центрах или бутиках нередко можно услышать классику в живом исполнении. Оказывается, это вдохновляет нас на неспешную прогулку вдоль витрин и на более дорогие покупки.

Супермаркеты крутят легкие хиты, улучшающие настроение, для того чтобы побудить вас совершить «импульсную» покупку, которой не было в вашем списке. Кроме того, в пиковые часы магазины часто включают более быструю музыку, чтобы люди приобретали вещи в ускоренном темпе.

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ВЫКЛАДКА ТОВАРОВ

Выкладка товара в магазинах стала практически целой наукой. Высокие полки – одно из худших мест для продукта. Некоторые клиенты недостаточно высоки, чтобы достать до них, а порой люди просто не хотят тянуться. Здесь размещаются товары с более низкой ценой, небольшие и легкие (для безопасности).

Товары, расположенные на уровне глаз, – самые выгодные для продаж магазина. Такие продукты получают больше внимания, чем расположенные внизу. Все сладости находятся на уровне касания, то есть в районе пояса взрослого человека. Это уровень глаз среднего ребенка. Кондитерские компании знают, что покупатели с детьми чаще приобретают сладости.

Наконец, уровень наклона – это высота, на которую вам придется наклониться, чтобы взять товар. Это одно из самых непопулярных мест для продажи, но и ценник там соответственно ниже. Поэтому, если вы охотник за приятными ценами, посмотрите наверх или вниз.

ГДЕ хлеб?

Еще один трюк с прилавками – их расположение в магазине. Наиболее востребованные товары – это обычно хлеб и молоко. Но прилавки с этими продуктами часто расположены отнюдь не возле входа в магазин, а в глубине торгового зала. И дело не в том, что именно там находятся холодильники, а в том, чтобы в поисках молока вы сначала прошли мимо остальных продуктов и прихватили еще что-нибудь, раз уж пришли в магазин. К слову, часто продукты первой необходимости «разбросаны», отправляя покупателя в путешествие по всему залу.

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СВЕЖЕСТЬ

Показатель качества овощей и фруктов номер один – свежесть. К сожалению, из-за индустриализации сельского хозяйства часто они не так свежи, как нам бы хотелось. Чтобы избежать разочарования целевой аудитории, супермаркеты нашли способы заставить нас думать, что овощи и фрукты более свежие, чем на самом деле. Например, некоторые супермаркеты опрыскивают плоды водой. Капельки воды воспринимаются нашим мозгом как подтверждение свежести и натуральности товара.

МАГИЯ ДЕВЯТИ

Мы все знаем эту «фишку»: всего за 1,99 рубля. Это то же самое, что и 2 рубля! Мы понимаем это, но магия цифры 9 продолжает действовать, и мы берем не очень-то и нужную вещь только потому, что она манит нас скидкой. Будьте неподкупны. Не говорите самому себе: «Эта вещь стоит лишь чуть дороже рубля». Помните: она стоит все два.

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СТРОЙНЯЩЕЕ ЗЕРКАЛО

В магазинах Западной Европы и Америки постепенно появляются особые «кривые зеркала». Визуально отражение в них делает покупателя на несколько килограммов стройнее. Доказано, что примерявшие вещи в кабинках со «стройнящими» зеркалами нравились себе и в итоге приобретали больше товаров. Те, кто надевал эти же вещи в кабинках с обычными зеркалами, возвращали их на полку магазина.

БАТОНЧИК НА ДОРОЖКУ

Последний шанс заставить клиента купить что-либо – прилавок возле кассы. Шоколадные батончики, дешевые журналы, жевательная резинка, орешки, газированные напитки… Расчет прост: на фоне «больших» покупок жвачка или батончик «на дорожку» за «полкопейки» просто не воспринимаются нами как таковые. Между тем на подобные спонтанные покупки в месяц может уйти не один десяток рублей.

 

 
 
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