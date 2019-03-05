Лукашенко поблагодарил ЕБРР за помощь Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в прошлом году инвестировал в Беларусь 360 миллионов евро. Президент страны Александр Лукашенко на встрече с главой ЕБРР Сумой Чакрабарти поблагодарил банк за помощь, сообщает «МИР 24».

«Ваши советы, ваши предложения, ваша помощь по осуществлению в Беларуси процессов приватизации имеют огромное значение. Поддержка малого и среднего бизнеса за последние годы – беспрецедентная с вашей стороны. Мы со стороны государства не имели возможности осуществлять такую поддержку. Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей. Это большой вклад в будущее Беларуси», – сказал Лукашенко.