Павел Латушко стал директором Купаловского театра





Бывший министр культуры и экс-посол во Франции Павел Латушко назначен директором Купаловского театра.

Информацию об этом TUT.BY подтвердили в театре.

Латушко работал в МИД атташе одного из отделов, вице-консулом и консулом в Белостоке, пресс-секретарем, послом в Польше. С 2009 по 2012 годы являлся министром культуры. После этого являлся послом во Франции.