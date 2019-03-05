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Павел Латушко стал директором Купаловского театра
06.03.2019 14:01 — Разное | Ежедневник
Бывший министр культуры и экс-посол во Франции Павел Латушко назначен директором Купаловского театра.
Информацию об этом
Латушко работал в МИД атташе одного из отделов, вице-консулом и консулом в Белостоке, пресс-секретарем, послом в Польше. С 2009 по 2012 годы являлся министром культуры. После этого являлся послом во Франции.
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Бывший министр культуры и экс-посол во Франции Павел Латушко назначен директором Купаловского театра.
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