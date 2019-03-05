В Пинске задержан наркопотребитель с дозой героина

Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГОВД задержан наркопотребитель с дозой героина.



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В поле зрения правоохранителей Пинского ГОВД попал рабочий одного из городских предприятий. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности по линии наркоконтроля.

При проведении оперативных мероприятий сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГОВД по месту жительства у него было обнаружено героин общим весом 0,15 грамм. Пинчанин рассказал оперативникам, что хранил особо опасный наркотик для последующего употребления.

В настоящее время он задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 328 УК Республики Беларусь.

Как отметил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестчины полковник милиции Андрей Табуркин, сейчас оперативниками проводятся дальнейшие мероприятия по установлению канала поставок наркотических средств на территорию области.

Сотрудники милиции обращаются к жителям региона сообщать в милицию по телефону 102 о гражданах, которые распространяют наркотические средства на территории региона.