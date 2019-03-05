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«Почему мнение пенсионеров о "дорожном налоге" не интересно чиновникам?»

06.03.2019 14:24 — Разное | Аргументы и факты  
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«Почему мнение пенсионеров о "дорожном налоге" не интересно чиновникам?»
АиФ

Здравый смысл, которым руководствовались правительства большинства государств, позволил принять там наиболее рациональное решение о создании дорожных фондов на строительство, содержание и ремонт дорог путем включения отчислений на эти цели в стоимость приобретаемого пользователями автомобильного топлива.

Чем выше грузоподъемность (вместимость) транспортных средств и чем больше их пробег, тем сильнее изнашиваются дороги. Соответственно, владельцы большегрузного транспорта автоматически вносят больше средств в дорожные фонды. Больше проехал - больше уплатил.

Никто из водителей за рубежом, заправляясь на АЗС, не задумывается над тем, сколько средств он внесет в дорожные фонды этих государств и почему снижение мировых цен на нефть не всегда сопровождается снижением цен на автомобильное топливо.

«Почему мнение пенсионеров о "дорожном налоге" не интересно чиновникам?» «Самая справедливая мера - это включение налога в стоимость топлива»

Принятое в нашей стране решение об установлении размеров государственной пошлины на допуск к участию в дорожном движении только в зависимости от веса транспортного средства не выдерживает никакой критики.

Особенно ощутимо это сказывается на пенсионерах, которые за год проезжают на личном автомобиле 2-3 тыс. км. Внесение установленной пошлины при годовом пробеге в 2000 км автомобиля весом более 1500 кг с расходом топлива 10 л/100 км равноценно увеличению стоимости 1 л бензина А-92 на 64 копейки (5 б. в./200 л). Нельзя забывать, что в стоимость 1 л бензина включается еще и акциз в размере около 44 коп.

Можно предположить, что принимавшие решение о введении госпошлины наделенные властными полномочиями лица руководствовались недопустимостью повышения цен на автомобильное топливо для сельскохозяйственных и бюджетных организаций, железнодорожного транспорта, учитывали рост числа автомобилей с электроприводом.

«Почему мнение пенсионеров о "дорожном налоге" не интересно чиновникам?»
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Но эти проблемы решаются намного проще, чем установление контроля над внесением пошлины автовладельцами. Увеличение стоимости автомобильного топлива за счет включения госпошлины в его цену, о котором пишут в газету большинство читателей, намного справедливее существующего порядка. Вот только кто нас услышит?

Виктор Степанович Петрушко, Могилев

 
 
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