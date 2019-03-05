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Заведения, в которые вы уже не сможете сходить. Топ-7 недавних закрытий Минска
Что нужно для того, чтобы открыть новое заведение? Правильно, закрыть старое. Шутки шутками, но многие новые заведения в Минске действительно открываются на месте закрывшихся мест. Вслед за
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Вслед за подборкой о новинках общепита AFISHA.TUT.BY показывает вам 7 мест столицы, которые закрылись навсегда.
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