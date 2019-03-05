Есть вопрос? Есть ответ!

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06.03.2019 — Разное | Радзiма  
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Моему брату 7 августа 2017 года исполнилось 60 лет. За разъяснениями о сроке выхода на пенсию он обратился в службу по месту жительства. Там брату ответили, что трудовая пенсия полагается ему по достижении 61 года (7 августа 2018), однако без наличия необходимого у него трудового стажа ему будет начисляться социальная пенсия с 65 лет. Правильна ли эта информация? В каком месяце и году он выйдет на пенсию?

С такими вопросами к нам в редакцию обратилась читательница Татьяна Александровна. Ответить на них мы попросили заместителя начальника управления по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома Екатерину Толстик.

— Согласно Указу «О совершенствовании пенсионного обеспечения» от 11 апреля 2016 года возраст выхода на пенсию с 1 января 2017 года до 31 декабря 2022 года повышается на 6 месяцев ежегодно, — объясняет Екатерина Сергеевна. — В текущем году пенсионный возраст для мужчин наступает по достижении ими возраста 61 год и 6 месяцев, для женщин — 56 лет и 6 месяцев. Для назначения трудовой пенсии потребуется не менее 17 лет стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет Фонда согласно законодательству о государственном социальном страховании. Кстати, страховой стаж также увеличивается ежегодно на полгода и в 2025 году должен составить 20 лет. Граждане, не наработавшие требуемый страховой стаж, получат только социальную пенсию по возрасту, она равняется 50 % прожиточного минимума (сегодня это 108,45 рубля) и выплачивается мужчинам после 65 лет, женщинам после 60 лет. Учитывая возраст брата читательницы, при наличии у него требуемого трудового (страхового) стажа он должен был обратиться за назначением пенсии по месту регистрации в августе 2018 года. В этом же году право на пенсию у заявителя возникает с 7 февраля, то есть в возрасте 61 год и 6 месяцев. В данном случае, если необходимый для начисления трудовой пенсии стаж отсутствует, ему полагается социальная пенсия в возрасте 65 лет. Более подробную информацию можно получить в управлении по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома (ул. Кирова, д. 16, телефон 78-8-77).

 
 
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Моему брату 7 августа 2017 года исполнилось 60 лет. За разъяснениями о сроке выхода на пенсию он обратился в службу по месту жительства. Там брату ответили, что...
 
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