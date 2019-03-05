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В облисполкоме прошел торжественный прием накануне 8 Марта

06.03.2019 — Разное | Полымя  
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На торжественный прием в облисполком в честь 8 Марта были приглашены 25 женщин, представительниц самых разных профессий со всей области. Среди них – руководители, работники сельского хозяйства, СМИ, транспортной сферы, предприятий, а также работники сфер, где традиционно много женщин – культуры, образования, медицины.

Среди приглашенных — заведующий детским отделением Кореличской центральной районной больницы Лилия Владимировна Шестак.

В облисполкоме прошел торжественный прием накануне 8 Марта

С наступающим Женским днем их поздравили заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович и председатель областного Совета депутатов Игорь Жук.

Какую бы должность ни занимали участницы нынешней торжественной встречи, в какой бы сфере ни работали, все они – настоящие профессионалы, при этом всегда остающиеся подчеркнуто элегантными и красивыми женщинами. И кажется, сегодня не осталось сфер и отраслей, где женщины не были бы успешны.

В облисполкоме прошел торжественный прием накануне 8 Марта

В облисполкоме прошел торжественный прием накануне 8 Марта

В облисполкоме прошел торжественный прием накануне 8 Марта

В облисполкоме прошел торжественный прием накануне 8 Марта

В облисполкоме прошел торжественный прием накануне 8 Марта

В облисполкоме прошел торжественный прием накануне 8 Марта

В облисполкоме прошел торжественный прием накануне 8 Марта

В облисполкоме прошел торжественный прием накануне 8 Марта

Источник: служба информации «Гродзенскай праўды»
Фото Артема ТУРЛАЯ и из архива «Полымя»

 
 
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На торжественный прием в облисполком в честь 8 Марта были приглашены 25 женщин, представительниц самых разных профессий со всей области.
 
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