В облисполкоме прошел торжественный прием накануне 8 Марта

На торжественный прием в облисполком в честь 8 Марта были приглашены 25 женщин, представительниц самых разных профессий со всей области. Среди них – руководители, работники сельского хозяйства, СМИ, транспортной сферы, предприятий, а также работники сфер, где традиционно много женщин – культуры, образования, медицины.

Среди приглашенных — заведующий детским отделением Кореличской центральной районной больницы Лилия Владимировна Шестак .





С наступающим Женским днем их поздравили заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович и председатель областного Совета депутатов Игорь Жук.

Какую бы должность ни занимали участницы нынешней торжественной встречи, в какой бы сфере ни работали, все они – настоящие профессионалы, при этом всегда остающиеся подчеркнуто элегантными и красивыми женщинами. И кажется, сегодня не осталось сфер и отраслей, где женщины не были бы успешны.

































Источник: служба информации «Гродзенскай праўды»

Фото Артема ТУРЛАЯ и из архива «Полымя»