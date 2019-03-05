ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снимите видео и его покажут с экрана на Центральной площади – Конкурс

06.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 23

 

Видеоролики, которые победят в районном конкурсе «Горки – здоровый город», будут показывать на большом экране на Центральной площади.

 

Снимите видео и его покажут с экрана на Центральной площади – Конкурс

 

Поучаствовать  в конкурсе могут жители города и района независимо от возраста. Видеоролики в любом жанре и стилистике на конкурсную тематику принимаются в формате mpg4 по адресу gorkiv@tut.by с пометкой «Горки – здоровый город» до 27 марта.

Материалы, предоставленные без заявки, не участвуют в конкурсе. Заявка должна включать: имя автора, название учреждения или творческого объединения, название работы,  контактные данные автора

С формой заявки и подробным Положением о проведении конкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Этапы конкурса: с 8 по 27 марта – прием работ, с 28 марта по 5 апреля – голосование и подведение итогов. Народное голосование за лучшую работу будет проходить на сайте gorkiv.by.

Авторы победивших в голосовании видеороликов получат подарки и дипломы, а их работы будут показывать на большом экране на Центральной площади города.

Организаторы конкурса – райисполком,  районные организации «Белорусский союз женщин» и «Белая русь», БГСХА.


 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Видеоролики, которые победят в районном конкурсе «Горки – здоровый город», будут показывать на большом экране на Центральной площади.     Поучаствовать  в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть вопрос? Есть ответ!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика