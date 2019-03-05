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Снимите видео и его покажут с экрана на Центральной площади – Конкурс
06.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Видеоролики, которые победят в районном конкурсе «Горки – здоровый город», будут показывать на большом экране на Центральной площади.
Поучаствовать в конкурсе могут жители города и района независимо от возраста. Видеоролики в любом жанре и стилистике на конкурсную тематику принимаются в формате mpg4 по адресу gorkiv@tut.by с пометкой «Горки – здоровый город» до 27 марта.
Материалы, предоставленные без заявки, не участвуют в конкурсе. Заявка должна включать: имя автора, название учреждения или творческого объединения, название работы, контактные данные автора
С формой заявки и подробным Положением о проведении конкурса можно ознакомиться
Этапы конкурса: с 8 по 27 марта – прием работ, с 28 марта по 5 апреля – голосование и подведение итогов. Народное голосование за лучшую работу будет проходить на сайте
Авторы победивших в голосовании видеороликов получат подарки и дипломы, а их работы будут показывать на большом экране на Центральной площади города.
Организаторы конкурса – райисполком, районные организации «Белорусский союз женщин» и «Белая русь», БГСХА.
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Видеоролики, которые победят в районном конкурсе «Горки – здоровый город», будут показывать на большом экране на Центральной площади. Поучаствовать в...
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