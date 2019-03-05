Снимите видео и его покажут с экрана на Центральной площади – Конкурс

Видеоролики, которые победят в районном конкурсе «Горки – здоровый город», будут показывать на большом экране на Центральной площади.





Поучаствовать в конкурсе могут жители города и района независимо от возраста. Видеоролики в любом жанре и стилистике на конкурсную тематику принимаются в формате mpg4 по адресу gorkiv@tut.by с пометкой «Горки – здоровый город» до 27 марта.

Материалы, предоставленные без заявки, не участвуют в конкурсе. Заявка должна включать: имя автора, название учреждения или творческого объединения, название работы, контактные данные автора

С формой заявки и подробным Положением о проведении конкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ .

Этапы конкурса: с 8 по 27 марта – прием работ, с 28 марта по 5 апреля – голосование и подведение итогов. Народное голосование за лучшую работу будет проходить на сайте gorkiv.by .

Авторы победивших в голосовании видеороликов получат подарки и дипломы, а их работы будут показывать на большом экране на Центральной площади города.

Организаторы конкурса – райисполком, районные организации «Белорусский союз женщин» и «Белая русь», БГСХА.